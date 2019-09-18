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  3. Otomobille yolunu kesip yüzünü yakmışlardı! Şoke eden karar

Otomobille yolunu kesip yüzünü yakmışlardı! Şoke eden karar

Otomobille yolunu kesip yüzünü yakmışlardı! Şoke eden karar

Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanılıyor diye kendilerini savcılığa şikayet eden iş kadını Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döktüğü ileri sürelen zanlılar, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Ebru Berköz Karaca 5 yıl önce Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kafe devraldı. 5 yıldır kafeyi işleten Karaca, kendi kafesinin yanında bulunan bir mekanda iş yeri sahibinin uyuşturucu kullandırdığını ileri sürerek karakola ve savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine geçen Pazartesi günü akşam saat 21.30 sıralarında Ebru Berköz Karaca, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir arkadaşı ile birlikte otomobille seyahat ederken içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil yollarını kesti. Aralarında husumet olan kişilerin yolunu kestiğini gören Karaca, beyzbol sopası tehdidiyle araçtan indirildi. Mekan sahibi Karaca’yı diz çöktürüp yüzüne ve vücuduna siyah bir yanıcı madde döktü ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etti.

Olayın ardından Karaca, Fatih Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili L.G. ve D.G. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.

İHA

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