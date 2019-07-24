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  3. Feci şekilde hayatını kaybeden genç sanatçının son paylaşımı yürek sızlattı

Feci şekilde hayatını kaybeden genç sanatçının son paylaşımı yürek sızlattı

Feci şekilde hayatını kaybeden genç sanatçının son paylaşımı yürek sızlattı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde meydana geldi. Eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, yönetimindeki 17 PJ 567 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Gökhan Yılmaz kurtarılamadı. 

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SON MESAJI YÜREK SIZLATTI

Asos'ta müzik dersleri veren ve bir çok ünlü sanatçıyla birlikte çalışan Gökhan Yılmaz'ın sosyal medyadaki son mesajında, "Üzülme, için yandığı halde sabredebiliyorsan ya hani, kabullenmediğin halde yine de susabiliyorsun ya hani. Haketmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip, sükut edebiliyorsun ya hani. Üzülme Allah hepsini görüyor. Sen içini ferah tut. Hiç bir haksızlık yoktur ki cezasız kalmasın. Sen Allah'a havale et. Bırak intikamını "O" alsın" diye yazdı. Sevenleri vefat haberi üzerine sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınladılar.

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