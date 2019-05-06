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  3. Otomobilin köpeğe çarparak metrelerce ileri fırlattığı kaza kamerada

Otomobilin köpeğe çarparak metrelerce ileri fırlattığı kaza kamerada

Otomobilin köpeğe çarparak metrelerce ileri fırlattığı kaza kamerada

Maltepe'de seyir halinde giden bir otomobil, köpeğe hızla çarptı. Taklalar atan köpek daha sonra tekrar kalkıp yolun karşısına geçerken, vuran araç yoluna devam etti. Kaza bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe Sahil Yolu'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Sahil yolunda hızla ilerleyen bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı. Araç sürücüsü yoluna devam ederken, köpek de taklalar attı. Ardından yerden kalkan köpek yolun karşısına geçti.

O anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç köpeğe hızla çarpıyor. Köpek taklalar attıktan sonra kalkıp yolun karşısına geçerken, araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.  

(İHA)

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