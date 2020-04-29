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  3. Otomobilden yükselen alevler, yandaki araca sıçradı

Otomobilden yükselen alevler, yandaki araca sıçradı

Otomobilden yükselen alevler, yandaki araca sıçradı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, park halindeki otomobil, motor bölümünden alev aldı. Yangın, yan tarafta bulunan araca da sıçradı. Motoru tutuşan otomobil, kullanılmaz hale gelirken, diğer araç ise hasar gördü.

Serdivan 32 Evler Mahallesi Mehmet Zahit Kotku Sokak’taki sitenin park alanında bulunan 26 DE 455 plakalı otomobil, öğle saatlerinde, motor bölümünden yanmaya başladı. Sitede oturanlar, otopark alanındaki otomobillerini bölgeden uzaklaştırdı. 

Yanan araçtan yükselen alevler, bu sırada yan tarafta bulanan 07 EUP 70 plakalı park halindeki otomobile sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Motoru tutuşan otomobil, kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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