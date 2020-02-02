Otomobilden inen kadına onlarca araç çarptı! Cesedini yoldan topladılar

Soner KAN

Konya’dan önceki gün Adana’ya gelen Mehtap Ateş’i (31) sevgilisi Murat A. ve arkadaşı İsmet D. otogarda karşıladı. Ceyhan’da eğlenen gençlerden Mehtap, iddiaya göre alkol aldı. Murat A. ve arkadaşı, genç kadını kent merkezindeki otele götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyen Mehtap, sevgilisinden arabayı durdurmasını isteyip aşağı indi. Geri dönmeyince şüphelenen 2 arkadaş, Mehtap’ın gittiği yöne doğru arama yaptı.

KIYAFETİNDEN TANIDI

Çakaldere mevkiinde yola saçılan bir insana ait uzuvları görünen Murat A., kıyafetlerinden cesedin kız arkadaşına ait olduğunu anladı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 200 metrelik alana yayılmış ceset parçalarını topladı. Murat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadına iki otomobilin peş peşe çarpması nedeniyle öldüğü, daha sonra üzerinden çok sayıda aracın geçtiği saptandı. İlk çarpan otomobilin sürücüsünün yakalandığı, ikinci aracın Adana Havalimanı’nda bulunduğu, sürücü Hasan Ö.’nün uçakla İstanbul’a gittiği ve arandığı öğrenildi.