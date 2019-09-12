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  3. Otobüs durağında fünyeyle patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

Otobüs durağında fünyeyle patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

Otobüs durağında fünyeyle patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

İzmir'in Konak ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde, otobüs durağına bırakılan düdüklü tencere, paniğe neden oldu. Caddenin bir bölümü yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanlarının çevresine 4 araç lastiği koyup, fünyeyle patlattığı düdüklü tencereden tereyağı çıktı.

Mithatpaşa Caddesi Susuzdede Parkı yakınlarındaki otobüs durağında düdüklü tencere olduğunu gören çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası bomba imha uzmanı çağrıldı. Ekipler, çevresine 4 otomobil lastiği dizdikleri düdüklü tencereyi fünye ile patlattı. Tencerenin içinden tereyağı çıkarken, patlama sırasındaki yüksek ses, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Düdüklü tencerinin bulunduğu yerde çevre güvenliği alan polisler, caddedeki kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü de yaklaşık 1 saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle hem caddede hem de Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'nda trafik oluştu. 

Bazı kişilerin fünyeyle patlatılan düdüklü tencerenin yakınına giderek, fotoğraf çektiği görüldü. 

(DHA)

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