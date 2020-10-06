Otellerde HES kodu zorunluluğu: Yabancıları kapsamayacak

Türkiye'nin birçok bölgesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yerli ve yabancı turist ağarlamaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararıyla, 50 oda ve üzerine konaklama tesislerine girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu uygulamanın şu an için yabancı turistleri kapsamadığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, otellerde uygulanacak HES kodu zorunluluğunun ayrıntıları belli oldu. Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek.

HES kodu sorgulamasının hem rezervasyon yapılırken (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) hem de müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin rezervasyon ve tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

RUSLAR HALA BİRİNCİ SIRADA

Türk misafirlerİçişleri Bakanlığı’nca 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesisleri için girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale getirildi. Bu uygulamanın şu an için sadece Türk misafirleri kapsadığı öğrenildi.inin 1 Ekim'den beri otellere geldiklerinde, giriş yapmadan önce mutlaka HES kodunu bildirmek zorunda olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, şu bilgileri paylaştı:

"İyi bir yıl geçirdik. İyi bir ekim geçirdik. Havalar da iyi gidiyor. Ruslar birinci sırada yine, Ukrayna hızını kesmeden devam ediyor. İngiltere’nin aldığı kararın politik ve siyasi olduğunu düşünüyorum. Çünkü turizm sektöründe bu kadar önlemlerin alındığı, güvenilir turizm sertifikasının bu kadar iyi uygulandığı bir ülkeye karşı karantina kararının yanlış olduğunu düşünüyorum."