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  3. ÖSYM'den son dakika açıklaması: KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması: KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması: KPSS soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM: 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek- genel kültür , eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınavsorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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