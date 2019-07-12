ÖSYM'den 40 bin soruya inceleme

Doruk ÇAKAR

Her yıl 10 milyondan fazla adayın katıldığı çok sayıda merkezi sınavın sorumluluğunu üstlenen ÖSYM, adayların daha sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine ilişkin adımlar atacak. Bu kapsamda yıl sonuna kadar gerek sınavlarda sorulan, gerekse soru havuzlarında yer alan 40 bin soru tek tek denetlenecek. Sınav sorularının müfredat, mevzuat ve protokol hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek hatalar giderilecek. Önümüzdeki yıl 45 bin, 2021 yılında 50 bin, 2022 yılında 55 bin soruyu gözden geçirecek olan ÖSYM, 2023 yılında ise toplam 60 bin sınav sorusunu denetleyerek gerekli düzenlemeleri yapmış olacak. Böylece soru iptallerinin önüne geçilecek.

LGS tercihlerinde bugün son gün

Liselere Geçiş Sistemi’nde tercih işlemi bugün saat 17.00’de sona erecek. İlk olarak yerel yerleştirme tercihinde bulunabilecek öğrenciler, ilk 3'ü kayıt alanından olmak şartıyla en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranıyla birlikte toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.