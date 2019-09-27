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İstanbul'daki deprem sonrası ÖSYM'den kritik duyuru

İstanbul'daki deprem sonrası ÖSYM'den kritik duyuru

ÖSYM İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara süre tanındığı bildirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) İstanbul'daki depremde GSM operatörlerinde oluşan aksaklıklardan dolayı ALES ve kaymakamlık sınavı başvurusunu yapan ancak ücretini online olarak yatıramayan adaylara ödeme işlemleri için bugün saat 23.59'a kadar süre tanındığı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2019-Kaymakamlık) başvuran adayların sınav ücreti ödemelerinin dün sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle GSM operatörlerinde yaşanan aksaklıklardan dolayı ilgili sınavlara başvurusunu yapmış ancak online ödemelerde sınav ücretini yatıramamış bazı adayların olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu sınavlara ilişkin başvurusunu yapmış ancak sınav ücretini yatıramamış adaylar, sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında 'e-işlemlerde' yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı, banka kartı ile 27 Eylül (bugün) saat 23.59'a kadar yatırabileceklerdir."

AA

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