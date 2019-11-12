Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7771
  • 6,3659
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM geçen yıla ait bazı sınavların sorularını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018'deki DGS, KPSS, TUS, DUS, ALES ve YDS'nin tüm sorularını yayınladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden 2018 yılının soruları erişime açılan sınavlar şöyle:

"Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS 2. Dönem), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 2-3), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar dönemi ve YDS/3)"  (AA)


Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
Tolga Sarıtaş sevgilisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer
Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
<p>Eski Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Vatan Partisi

Canlı Yayında Kavga! Eymür´den Perinçek´e: Hiram Abas´ı Siz Öldürttünüz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Euro 2020'de ülkelerin giyeceği formalar belli oldu

Dünyada bir ilk olacak