  • $7,4898
  • 8,8543
  • 467.515
  • 1097.92
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav görevlilerinin HES kodu alması gerekiyor
09 Eylül 2020 Çarşamba 15:59 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav görevlilerinin HES kodu alması gerekiyor

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav görevlilerinin HES kodu alması gerekiyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerden, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Başkanlıkça düzenlenen sınavlarda, adaylardan HES kodu istendiğini hatırlattı.

Bunun yanı sıra bu zamana kadarki sınavlarda, sınav görevlileri için HES kodu bilgisinin ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını belirten Aygün, şu şekilde konuştu:

HES kodları aracılığıyla sınav görevlilerinin Kovid-19 durumlarını takip ediyorduk ve Sağlık Bakanlığı verilerinde Kovid-19 durumu riskli görünenlerin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevliler atıyorduk. HES kodu bilgisini, adaylara ek olarak artık sınav görevlilerinden de isteyeceğiz. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlarda görev almak isteyenlerin, başvurularından önce HES kodu alması gerekiyor. HES kodu bilgisi ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi'ne (GİS) kaydedilmeyenlerin sınav görevi talebi, sistem tarafından kabul edilmeyecek. Bu nedenle görevlilerin, sınav görevi talebi için sisteme giriş yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. HES kodu bilgisi, ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine kaydedilen görevliler, sınav görevi talebinde bulunabilecekler."

HES kodunun geçerlilik tarihinin, görev talep edilen sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerektiğinin altını çizen Halis Aygün, kodun nasıl edinileceğine ilişkin bilginin Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" adresinde yer aldığını belirtti. 

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'in Kurtuluşu tarihi önemi nedir? 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nda neler yaşandı?

Myra Antik Kenti'nde 2200 yıllık pişmiş toprak eserler bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.