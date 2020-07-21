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  • ÖSYM Başkanı Aygün: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak
21 Temmuz 2020 Salı 13:56 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak." açıklamasında bulundu ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sınavların açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başlayacak.

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde 'http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak" dedi.

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

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