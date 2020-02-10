Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…

Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

A: Boyacılık

B: Dokumacılık

C: Cerrahlık

D: Kuşçuluk

Doğru cevap: B Dokumacılık

Farsça "ören, dokuyan" anlamındaki cülah veya cullah kelimesi, Türkler arasında yaygın olarak çulha (bazan bozuk şekliyle çulfal şeklinde söylenir. Bu adlandırmayla Osmanlılar'da genellikle pamuklu dokuyan dokumacılar kastedilmiştir.