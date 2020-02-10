Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 10 Şubat Pazartesi günü çıkan soru…
Osmanlılarda cullah hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
A: Boyacılık
B: Dokumacılık
C: Cerrahlık
D: Kuşçuluk
Doğru cevap: B Dokumacılık
Farsça "ören, dokuyan" anlamındaki cülah veya cullah kelimesi, Türkler arasında yaygın olarak çulha (bazan bozuk şekliyle çulfal şeklinde söylenir. Bu adlandırmayla Osmanlılar'da genellikle pamuklu dokuyan dokumacılar kastedilmiştir.