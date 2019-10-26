Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İşte cevabı...

Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 26 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: III. Selim III. Mustafa'nın oğludur

B: III. Mustafa III. Ahmed'in oğludur

C: III. Ahmed III. Mehmed'in oğludur

D: III. Mehmed III. Murad'ın oğludur

Doğru cevap: C: III. Ahmed III. Mehmed'in oğludur