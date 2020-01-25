Kim Milyoner Olmak İster sorusu 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda 'İstiva hattı'ndan söz edildiğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 25 Ocak Cumartesi günü çıkan soru…

19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda 'İstiva hattı'ndan söz edildiğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?

A: İran sınırı

B: İpek yolu

C: Başlangıç meridyeni

D: Ekvator

Doğru cevap: D Ekvator