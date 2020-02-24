Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Osmanlı Devleti'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştur?

A: I. Abdülhamid

B: II. Mahmud

C: Abdülmecid

D: Abdülaziz

Doğru cevap: C Abdülmecid