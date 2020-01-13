Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…
Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
A: Padişahın ahırından
B: Padişahın yemeklerinden
C: Padişahın giysilerinden
D: Padişahın fermanlarından
Doğru cevap: A Padişahın ahırından