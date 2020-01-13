Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giysilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: A Padişahın ahırından