Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye ve Irak uyruklu 13 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan örgüt içinde sözde "kadı" görevi gördüğü öne sürülen Suriyeli Hussein Nasrallah, örgüt adına eylem ve infaz talimatları verdiği iddia edilen Irak uyruklu Ahmat Joumaa Al Hadid ile M.T. ve A.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 zanlının ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ve yılbaşı öncesi ya da yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine 18 Aralık'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı gözaltına almıştı.

AA