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  3. Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:49 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat ve komando timlerinin Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda PKK'ya ait sığınaklar bulduğu belirtildi.

Açıklamada, sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, geri kalanların imha edildiği kaydedildi.

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