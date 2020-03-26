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  3. Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.Sığınakta, patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el kondu, geri kalanlar ise imha edidi.


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