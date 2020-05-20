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  3. Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Osmaniye'de bir evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 kadın, bindikleri dolmuşun araç içi kamera görüntüsünden tespit edilerek yakalandı.

Alibeyli Mahallesi Ahmet Demir Sokak'ta yaşayan Ü.T'nin ikametinden ruhsatlı tabanca ile 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri bölgedeki 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasınının görüntülerini inceledi.

Ekipler, olay günü 4 şüpheli kadının şemsiyeyle kendilerini kamera görüntülerinden gizlemeye çalışıp, bir dolmuşa binerek, oral yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Söz konusu dolmuşu tespit ederek, araç içi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kadınların, haklarında çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Ç.G (34), A.Ç. (32), M.K. (38) ve E.Ç. (26) olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan 4 kadının üst aramasında tabanca ile 15 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)


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