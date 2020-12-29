  • $7,4682
  • 9,1513
  • 451.034
  • 1445.62
29 Aralık 2020 Salı 09:36 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı
AA

Osmaniye'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Aralık'ta yakalanan Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerden M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürülmüştü.

<p>Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak beli

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki detay her şeyi ortaya çıkarıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.