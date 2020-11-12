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12 Kasım 2020 Perşembe 10:21 | Son Güncelleme:

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
AA

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, örgütsel doküman, toplatılmasına yönelik karar bulunan kitaplar, örgütün sözde bayrağı ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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