Osmangazi Üniversitesi'nde 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar'a müebbet hapis cezası verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü’ndeki Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018’de meydana geldi. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’, eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da ‘azmettirme’ suçundan 4’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

