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15 Aralık 2020 Salı 15:17 | Son Güncelleme:

Osman Kavala'nın başvurusu AYM Kurulu'nda

Osman Kavala'nın başvurusu AYM Kurulu'nda
IHA

Osman Kavala'nın başvurusu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevk edildi. Dosyanın birinci bölümü Kurul'a gönderildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Osman Kavala’nın "hak ihlali" ile ilgili başvuru dosyasını Genel Kurul’a sevk etti.

İHA'da yer alan habere göre; AYM Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatına karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüştü.

AYM Birinci Bölümü, dosyanın AYM Genel Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

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