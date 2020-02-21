Osman Kavala, Henri J. Barkey ile görüşmelerini nasıl açıkladı? Kavala'nın ifadesi ortaya çıktı

Gezi davasında hakkında beraat ve tahliye kararı verilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala'ya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle bağlantısı olduğu değerlendirilen eski CIA danışmanı Henri J. Barkey ile olan görüşmeleri soruldu.

DHA'nın haberine göre, Kavala, birçok görüşmeyi hatırlamadığını, maillerini ve ajandasını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Barkey'i "akademisyen ve Türkiye üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisi" olarak tanıdığını söyleyen Kavala, Barkey ile yakın ilişkisi olmadığını ifade ederek kahve sohbeti yaptıklarını ileri sürdü.

Kavala'nın sorgusunda öne çıkan kısımlar şöyle:

15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Büyükada'da bulunan bir otelde yapılan toplantıya katıldığı tespit edilen Henri J. Barkey isimli şahsı tanır mısınız? Tanıyorsanız hangi tarihlerde nerede görüştünüz?

"Henri J. Barkey'i tanıyorum. Kendisiyle 2000 yılından beri tanışıyoruz. Kendisiyle İstanbul'da düzenlenen birkaç uluslararası toplantıda bir araya geldik. İstanbul Forum isimli panel konferansı örnek verebilirim. Bu ve benzeri konferans tarzı geniş katılımlı toplantılar bölgedeki ekonomik, siyasi, demokratik gelişmelerle ilgili sunumlar ve bilgi paylaşımı formatında olmaktadır. Genel olarak bu toplantıların tamamının tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla kendisiyle en son 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen konferansta karşılaşmıştık. Henri J. Barkey akademisyen ve Türkiye üzerinde çalışan bir düşünce kuruluşunun yöneticisidir. Bu konferanslar dışında kendisiyle yakın bir ilişkim olmamıştır."

"TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"

Osman Kavala, Henri J. Barkey ile bir araya geldiğinde kahve sohbetleri yaptıklarını ileri sürerek şunları söyledi:

"Toplantılar vesilesiyle bir araya geldiğimizde kahve sohbetlerimiz oldu. Henri J. Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde akşam yemeği için gittiğim Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştım. Ben o akşam kültürel miras konusunda uzman olan Prof. Christina Maranci ve Prof. Scoot Redford ile yemek yiyordum. 15/16 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen Unesco toplantısında Ani'nin dünya kültür mirası listesinde kabul edilmesi ve Ani ile ilgili uluslararası bir sergi yapılmasını görüştük. Henri J. Barkey lokantaya girdiği zaman kendisiyle selamlaştık. Onu misafirlerimle tanıştırdım ancak kendisi bizimle birlikte oturmadı. Kiminle oturduğunu hatırlamıyorum. Lokantada aynı akşam Kültür Üniversitesi'nde çalışan TESEV'deki çalışmalarından tanıdığım akademisyen Sylvia Tiryaki de başka bir masada oturuyordu. Onunla da selamlaştık. Bunların dışında Prof. Christina Maranci ve Scoot Redford ile anılan tarihte yapılan görüşmemiz önceden planlanmıştı. Bununla ilgili mail yazışmalarımız mevcut olup savcılık aşamasında bu delilleri sunacağız."

"HATIRLAMIYORUM, MAİLLERİME BAKMAM LAZIM"

Kavala'ya 20 Ocak 2015 tarihinde Henri J. Barkey ile yaptığı görüşme soruldu. Kavala, verdiği yanıtında, "Bana sormuş olduğunuz tarihte Henri J. Barkey ile bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum. Bu konuda ajandamı ve maillerimi kontrol etmeliyim. Daha sonrasında net bir cevap verebilirim." ifadelerini kullandı.

Osman Kavala, 9 Mart 2016 tarihinde yine Barkey ile yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da, "Hatırlamıyorum ajanda ve maillerimi kontrol ettikten sonra cevap verebilirim." yanıtını verdi.

"TELEFON SİNYALLERİNİN YARATTIĞI YANLIŞ ALGI OLABİLİR"

Kavala, yine 18 Temmuz 2016 tarihinde Barkey ile Şişli'de bulunan MENKA A.Ş. isimli iş yerinde yaptığı görüşmeyi de hatırlamadığını söyledi. Kavala, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Görüşme yaptığımı hatırlamıyorum ancak bizim ofis Elmadağ Divan kavşağındaki oteller bölgesine yakın bir noktada. Bu nedenle bu otellerin birinde herhangi bir sebeple bulunan şahıslarla aynı ortamda bulunduğumuz şeklinde telefon sinyallerinin yaratmış olduğu yanlış bir algı oluşmuş olabileceğini düşünmekteyim."

"DİYARBAKIR'DA DA BİR ARAYA GELDİĞİMİZİ HATIRLAMIYORUM"

Soruşturma kapsamında Kavala ile Barkey'in Diyarbakır'da da görüştükleri tespiti yapılarak, bu görüşmeler soruldu.

27 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır'da bulunduğunuz belirlendi. Henri J. Barkey'in de iki gün sonra yani 30 Haziran'da Diyarbakır'da olduğu tespit edildi. Yaptığınız görüşmeyi, Diyarbakır ziyaretinizin sebebini anlatır mısınız?