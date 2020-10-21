Osman Durmuş son dakika sağlık durumu nasıl? Osman Durmuş kimdir, nereli?

Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındı. Sosyal medyada hakkında yalan haberler yayınlanan Osman Durmuş’un sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama MHP sosyal medya hesabından yapıldı. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...



OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş 5 Ağustos 1947 yılında Çankırı’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

OSMAN DURMUŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medyada Osman Durmuş’un sağlık durumu ile ilgili çıkan yalan haberlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada: “21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.