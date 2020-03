Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks kimdir, filmleri nelerdir? Tom Hanks ve eşi Koronavirüs'e yakalandı!

Tom Hanks Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronovirüs’e (Coronavirüs) yakalandığını duyurdu. Açıklama sonrası Tom Hanks kimdir? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasına girdi. Eşi Rita Wilson ile film çekmek üzere gittiği Avustralya’da virüse bulaştığını söyledi. 2 Oscar ödüllü Tom Hanks hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOM HANKS KİMDİR?

Tom Hanks, 9 Temmuz 1956'da California, Amerika'da doğdu. Babası Amos Mefford Hanks'in (1924 – 1991) soyu İngiltere'ye uzanıyordu ve annesi Janet Marilyn Frager bir hastane yöneticisiydi. Hanks henüz 5 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Hanks'in 3 kardeşi vardı; Sandra, Jim ve Lawrence. Anneleri ve babaları ikinci evliliklerini gerçekleştirince, Sandra, Larry ve Tom babalarıyla, Jim ise anneleriyle yaşamaya başladı. Üvey annelerinin ise önceki evliliğinden 5 çocuğu vardı, böylece çok kalabalık bir aile olmuşlardı. Üvey anneleri ve babaları 2 yıl sonra boşandı.

Hanks okulda aşırı utangaç ve sessiz bir çocuktu. Popüler değildi ancak sorumluluk sahibiydi ve iyi bir öğrenciydi. 1965'te Hanks'in babası, Frances Wong'la üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Wong'un önceki evliliğinden 3 çocuğu vardı, bu yüzden Hanks, lise yılları boyunca üvey kardeşleriyle birlikte yaşadı. Skyline Lisesi'nde okuduğu sırada okul tiyatrosunda rol almaya başladı.

1994 yılı yazında, hit film "Forrest Gump" geldi. Hanks'in oyunculuğu artık tartışmasız bir yükselişteydi ve onu dünya çapında üne kavuşturmuştu. Bu filmdeki rolüyle de 1995 yılında en iyi erkek oyuncu Oskar'ını aldı. Böylece, Oskar Ödülü tarihinde arka arkaya iki kez Oskar kazanan ikinci oyuncu olma ünvanını kazandı.

Forrest Gump'ın ardından "Apollo 13" ve "That Thing You Do" adlı filmlerde rol alan Hanks, 1996'da HBO kanalı için çekilecek bir belgesel-dizi "From the Earth to the Moon" için yapımcılığa soyundu. Televizyon projeleri arasında en pahalısı olma özelliğini taşıyan bu yapımın ardından Steven Spielberg'ün yönetmenliğindeki "Er Ryan'ı Kurtarmak" adlı filmde rol aldı. Gelmiş geçmiş en iyi savaş filmlerinden biri kabul edilen bu yapım, Spielberg'e ikinci en iyi yönetmen Oskar'ını, Hanks'e ise en iyi erkek oyuncu Oskar adaylığını getirdi.

Başarılı kariyerine 1999'da "Yeşil Yol" ile devam eden oyuncu, bu güne kadar birçok ünlü yönetmenle işbirliği içinde onlarca başarılı yapıma imza attı. Bunlardan bazıları oyuncuya Altın Küre kazandıran "Cast Away" (2000), "Terminal" (2004) ve "Da Vinci Şifresi" (2006) idi. "Cast Away"deki rolüyle en iyi erkek oyuncu daliında Oskar adayı oldu.

Hanks, 1978 – 1987 yılları arasında Samantha Lewes ile evliydi. Çiftin iki çocuğu oldu. Bunlardan bir tanesi ise oyuncu Colin Hanks. 1988'de ise halen birlikte olduğu eşi, oyuncu Rita Wilson ile evlenen Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.

TOM HANKS KORONAVİRÜS’E YAKALANDI!

Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eşi Rita Wilson ile birlikte Koronavirüs salgınına yakalandıklarını duyurdu.

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Elvis Presley'in hayatı hakkında bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile üzerlerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.