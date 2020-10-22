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22 Ekim 2020 Perşembe 09:51 | Son Güncelleme:

Oruç Reis'in NAVTEX süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Oruç Reis'in NAVTEX süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan edildi. 

İlana göre, geminin görevi 27 Ekim'e kadar sürecek. Daha önceki ilana göre bu süre 22 Ekim'de sona erecekti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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