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  • Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Antalya Limanı'na döndü
30 Kasım 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Antalya Limanı'na döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Antalya Limanı'na döndü
AA

Bakan Dönmez, 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki sismik araştırmalarını tamamlayarak, Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

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