Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3395
  • 8,6709
  • 457.065
  • 1108.13
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Oruç Reis için yeni Navtex: Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
27 Ağustos 2020 Perşembe 13:55 | Son Güncelleme:

Oruç Reis için yeni Navtex: Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Oruç Reis için yeni Navtex: Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Oruç Reis için yeni Navtex ilan edilerek Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi. Sismik araştırma gemisinin görev süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Yeni yayınlanan Navtex'te Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu.

Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.

Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

Diyarbakır'daki narko-terör operasyonu sürüyor

Evlatlarım dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmı

Evlatlarım dediği güvercinlerinden 62 yıldır ayrılmıyor