27 Ağustos 2020 Perşembe 13:55 | Son Güncelleme:
Oruç Reis için yeni Navtex: Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Oruç Reis için yeni Navtex ilan edilerek Akdeniz görevi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.
Oruç Reis için yeni Navtex ilan edildi. Sismik araştırma gemisinin görev süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Yeni yayınlanan Navtex'te Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin 27 Ağustos - 1 Eylül arasında Akdeniz'de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu.
Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.
Navtex’in 1 Eylül’de saat 20.59’da yürürlükten kaldırılacağı açıklandı.