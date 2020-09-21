Oruç Reis gemisinin kaptanı Cankat Uzşen konuştu: Bizim için bir gurur ve onur meselesi

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin kaptanı Cankat Uzşen, Doğu Akdeniz'de devam eden görev sürecine ve yaşananlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzşen, "Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdahaleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi." dedi.

AA'da yer alan haberde Kaptan Uzşen, "Mavi Vatan" olarak kabul ettikleri bölgede görev yapmanın önemine işaret ederek şunları söyledi:

"BİZİM İÇİN GURUR VE ONUR MESELESİ"

"Bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aldığı tedbirlerle yaptığımız operasyonlarda, herhangi bir müdaheleye devletimiz tarafından müsaade edilmedi. Bu süreç donanmamızın bizimle olmasıyla gemi çalışanları ve bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bizler de görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Hiçbir şekilde en ufak bir endişemiz dahi olmadı. 'Mavi Vatan' olarak kabul ettiğimiz bölgede görev yapmak bizim için gurur ve onur meselesi."

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

35 günlük periyodun sonrasında planlı bakım ve tutum çalışmalarının ardından yapılacak testlerle operasyonlara hazırlandıklarını ifade eden Uzşen, ikmaller ve personel değişimi tamamlandığında Antalya açıklarında test seyri yapacağız. Akabinde kurum talimatıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİR GERÇEKTİ HAYAL OLDU

Farklı ülkelere gidince onların sismik araştırma ve sondaj gemilerini görünce acaba bir gün bizim devletimizin de böyle gemileri olur mu diye düşündüklerini belirten Uzşen sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bunu hayal ederdik. Sonrasında devletimizin 'Milli Enerji ve Maden Politikası' çalışmalarıyla bu gemilere kavuştuk. Kavuştuktan sonra bunlara bakarak acaba bir gün bizlere nasip olur mu Oruç Reis'te çalışmak derdik. Çabaladık, çok çalıştık, mesleğimizde doğru şekilde ilerledik. Bu sayede şimdi buradayız. Bu, benim ve personelimiz için büyük bir şans."