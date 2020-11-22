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22 Kasım 2020 Pazar 12:44 | Son Güncelleme:

Ortaöğretim KPSS oturumu sona erdi

Ortaöğretim KPSS oturumu sona erdi
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sona erdi. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi.

AA'da yer alan habere göre sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

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