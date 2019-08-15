Ormanlarımız cayır cayır!

Bayram boyu yurt genelinde 30 ayrı yerde çıkan yangınlara dün Eskişehir, Yozgat ve Malatya’da eklendi. Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi'ne bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda önceki gün öğleden sonra başlayan yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları ve iş makinelerinin yardımıyla, karaçam ormanında etkili olan alevler çevrelendi.

RÜZGAR, YANGINI BÜYÜTTÜ

Sabaha kadar süren çalışmaların ardından yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı. Çalışmalara, çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerler ile iki yangın söndürme helikopteri ve 16 arazözün yanı sıra bölge halkı destek veriyor. Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’nde de orman yangını çıktı. Yangına, 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar müdahale etti. Avşaralan Köyü Muhtarı Yusuf Kocaaslan, rüzgardan dolayı yangının büyüdüğünü, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

5 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Malatya Beydağları’nda otluk alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Malatya itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Araçla ulaşımın sağlanamadığı bölgede çalışan itfaiye ekipleri, kürekler ve yangın söndürme aletleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangında 5 hektarlık otluk alan zarar gördü.

MARMARA ADASI’NI YAKAN 2 KİŞİ TUTUKLU

Marmara Adası’nda evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T. tutuklandı. Mestanağa mevkiindeki ormanlık alanda 12 Ağustos’ta çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. 60 ev tahliye edilmiş, 4 itfaiye eri ve 30 vatandaş dumandan etkilenmişti.