Ormanda 1100 yıllık keşif

Bursa’nın longoz ormanlarıyla ünlü ilçesi Karacabey‘de belediyenin Ihlamur Vadisi çalışmalarını sürdürdüğü bölgede büyük çınar ağaçları olduğunu fark etti. Çınarların tarihi olabileceği düşüncesiyle yetkilileri haberdar etti. Karacabey Belediyesi, Kocadere Yatağı mevkiindeki dört çınarla ilgili Bursa Teknik Üniversitesi’nden (BTÜ) yardım istedi. Ekibiyle bölgeye gelen BTÜ Orman Fakültesi’nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Turan Sönmez ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, ağaçlarla ilgili araştırma ve inceleme yaptı. İncelemeler “dere çınarı” diye adlandırılan ağacın bin 100 yıllık olduğunu ortaya çıkarttı. Diğer üç çınardan birinin 900, diğer ikisinin ise altı yüzer yaşında olduğu belirlendi.