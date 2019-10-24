Orkid reklamı ne anlatıyor? Yeni orkid reklamı 2019 ambalajında ne diyor?

Orkid reklamı ne anlatıyor? sorusu merak konular arasına girdi. Orkid, kadın pedlerinin Türkiye'de gazeteye sarılarak satılması üzerine bir video yayınladı ve sosyal medyada tepki topladı. Reklamın devamında gazetelerdeki kadın haberlerinden derlenen özel utanç paketleri yer alıyor. Reklamı karalama kampanyası olarak görüp, 'Orkid almayın, Türkiye'yi gömüyorlar' gibi paylaşımlar yapılıyor. Orkid reklamı ne anlatıyor? diye merak edenler için yeni orkid reklamı 2019 ambalajı haberimizde..

ORKİD REKLAM FİLMİ NE ANLATIYOR?

Türkiye'de satılan pedler için özel bir ambalaj hazırlandığı belirtilen reklam filminde Türkiye'de sürekli olarak kadın hakları ihlallerinin olduğu bir ülke gibi vurgulandığı görülürken, asıl hedefin ise Türkiye'nin geri kalmış bir toplum olduğu algısını verip ticari markanın ürünlerini gazete kağıtlarına sarılıp satıldığı mesajını vermek olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada reklam üzerine yapılan tartışmalarda, firmanın amacının sadece Türkiye'yi aşağılamak ve insanları kışkırtmaktan başka bir şey olmadığı görüşü hakim olurken, Twitter'da TT olan konuyla ilgili henüz firmadan bir açıklama yapılmaması ise algı iddialarının doğru olduğu izlenimini veriyor.

ORKİD

Orkid Procter & Gamble şirketine ait.

Procter & Gamble 1970'li yıllarda kadınların günlük problemlerini araştırmaya başlamış ve onlar için yararlı hijyenik ürün yaratmak amacında olmuştur. Şirketin rakibi olan Kimberly-Clark henüz 1920 yılında piyasaya Kotex ürününü sürmüştür ve marka başarılı olmuştu.