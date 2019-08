Orhan Ak kimdir? Orhan Ak istifa mı etti?

Orhan Ak kimdir, istifa mı etti? soruları futbolseverler tarafında hızla araştırılmaya başladı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak olayları gündemden düşmemeye devam ediyor. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak'ın istifa kararı aldığı açıklandı. Sercan Dikme, "Orhan Ak ile konuştum. 'İstifa kararımı birazdan açıklıyorum' dedi.Haberi görenler Orhan Ak kimdir? diye merak etmeye başladı. Yanıtı haberimizde..

ORHAN AK KİMDİR?

Orhan Ak, 29 Eylül 1979’da Kocaeli’nin Koğükpelit köyünde doğdu. Profesyonel spor hayatına Kocaelispor’da başladı.

Orhan Ak Daha sonra Galatasaray'a transfer olan futbolcu, Karl-Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakıldı. Orhan Ak şu an Ankaraspor'a 1 yıllığına kiranmıştır.

Futbolculuk kariyeri

Kocaali'nin Koğükpelit köyünde doğan Orhan Ak Sakarya'da bir amatör küme takımı olana Et Balık Spor altyapısında futbola başladı. Burada oynadığında Türkiye Genç millî futbol takımları için kesfedildi ve Türkiye Genç millî futbol takımları için ilk karşılaşmasına 22 Şubat 1995 tarihinde Almanya'ya karşı oynanan U-15 millî hazırlık karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma sonrası birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti. Gelen birçok transfer teklifleri arasında o zamanın Marmara Bölgesi'nin güçlü temsilcilerinden Kocaelispor'un teklifi kabul ederek 15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. 1996 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak as takımına dahil edildi. Kocaelispor as takımı için ilk resmî karşılaşmasına 8 Şubat 1997 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşmadan sonra sık sık oynama fırsatı buldu. Aynı sezonun sonunda Kocaelispor'la kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Daha önce Kocaelispor takımında oynamıştır. 24 Temmuz 2007 tarihinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakılmıştır ve bunun üzerine sezonun kalan kısmı için Ankaraspor'a kiralanmıştır. 2008'de Antalyaspor'a transfer olmuştur. Bir zamanlar Orhan-Ogan-Emre-Kayra'yla zamanın en iyi defans hattını oluşturmuşturlar.

2010 yılının Temmuz ayında Süper ligin yeni takımlarından Bucaspor'a transfer olmuştur. Sezonun sonu takımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştır.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'a transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda ise İstanbul BB'ye transfer olmuştur.

ORHAN AK NEDEN İSTENMİYOR?

4 yıl önce Gebze’deki Eskihisar Feribot İskelesi’nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Akhisar- Beşiktaş maçını izlemek üzere Eskihisar’dan aynı feribot ile Yalova’ya gitmek için bekleyen Beşiktaş taraftarları Bursa’ya gitmek üzere feribot bekleyen Emre Belözoğlu ve Orhan Ak ile karşılaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu ile arasında iskelede başlayan küfürleşme, henüz hareket etmeyen arabalı vapurda da devam etti. 8-10 kişilik grup Emre ve yanındaki Orhan Ak'a tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Orhan'ın belindeki tabanca yere düştü. Tabancanın düştüğünü gören Orhan Ak, hemen eğilip tabancayı aldı ve etrafındakiler alıp ateş açmasın diye şarjörünü çıkardı. Orhan'ın daha sonra silahı kaldırarak, "Dağılmazsanız ateş açarım" diye bağırdığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu’nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak’tan şikayetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu.

Feribota gelen Eskihisar Jandarma Karakolu’nda görevli jandarma ekipleri olaya el koyarak tarafları karakola götürdü.

Saldırı sırasında yumruk darbeleri alan Emre Belözoğlu'nun özellikle sırtında morluklar meydana geldiği belirtildi. Orhan Ak'ın da vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı öğrenildi.

3 kişi gözaltına alındı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na saldırının ardından üç kişi gözaltına alındı. Eskihisar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.

Orhan Ak: Bizi denize atacaklardı

Orhan Ak olayı ve silah iddiasını açıkladı: "Yaşananlar doğrudur ancak silah çekme konusu gerçek değil. Benim ruhsatlı silahım var ama ne çıkardım ne çektim. Böyle bir durum olmadı. Ancak insanları anlamak mümkün değil. Gözleri dönmüştü. Eğer feribottaki diğer insanlar araya girmese bizi denize atacaklardı. Emre'ye 'Şampiyon biz olacağız' diyerek ana avrat küfür ettiler... Emre de alttan aldı 'Tamam siz olun' dedi ama ona rağmen saldırdılar."

Emre: Etrafımı sarıp küfür ettiler, ben de kavga ettim

Emre Belözoğlu olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Feribotta etrafımı sardılar, küfür ettiler. Ben de aşağı indim onlarla kavga ettim. Bana saldıran kişilerden şikayetçi oldum, şu an Eskihisar'da bir karakolda polise ifade veriyorum" dedi.

Orhan Ak özür diledi

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Orhan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi.

Orhan Ak, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçmiş yıllarda milli futbolcu Emre Belözoğlu ile siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bugün yanımdaki herhangi bir kişiye benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir müdahalede bulunulsa, onu da korumak için elimden geleni yaparım." ifadelerini kullandı.

Herkesin sevdiği bir insan benzer durumda kaldığında, hiçbir şey yapmadan bir kenarda duramayacağını savunan Ak, şu görüşlere yer verdi:

"Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. O günden beri kendimle olan her hesaplaşmamda, çok daha soğukkanlı davranabilecek güçte olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından özür diliyorum. Fakat bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. O gün orada yanımdaki sporcu kardeşime bir zarar gelmesini engellemekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."

Tek amacının büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elinden gelen tüm çabayı sarf etmek olduğunu kaydeden Ak, "Beşiktaş Futbol Takımı bana müthiş bir teknik ekibin parçası olarak, çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı verdi. Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahip olduğu tüm başarı ve güzel anıları futbola borçlu olduğuna dikkati çeken Ak, "Futbolculuk kariyerimi sonlandırırken kendime bir söz vermiştim; bu ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacaktım. Okudum, araştırdım, dünyanın en önemli kulüplerini ziyaret ederek; futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalıştım. Bu bilgi, birikim ve tecrübemi de Türk futbolunun en köklü kulübünün hizmetine sunma onuru, arzusu ve heyecanını yaşamam gereken günlerde, içinde bulunduğum durumla ilgili üzgün ve şaşkınım. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı." ifadelerini kullandı.