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  3. Örgütten beklenen adım geldi... YPG DEAŞ'lıları 'gizlice' bırakıyor!

Örgütten beklenen adım geldi... YPG DEAŞ'lıları 'gizlice' bırakıyor!

Örgütten beklenen adım geldi... YPG DEAŞ'lıları 'gizlice' bırakıyor!

İngiliz Times gazetesi Suriye’nin Kamışlı ilçesindeki Navkur cezaevinden 5 DEAŞ’lının kaçtığını yazdı. Terör örgütü YPG daha önce defalarca DEAŞ kozunu öne sürmüştü.  

İngiliz Times gazetesi, başını terör örgütü YPG’nin çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarına dayanarak  DEAŞ’lıların tutulduğu cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığını duyurdu. Güvenliğini YPG’nin sağladığı   Kamışlı’daki Navkur cezaevinden dün 5 DEAŞ’lının kaçtığını yazan gazete ancak bu bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirtti. PYD/YPG, Türkiye’nin operasyon başlatması halinde DEAŞ’lıları güvende tutmanın zor olacağını belirterek hem ABD, hem Türkiye hem de Batı’yı defalarca tehdit etmişti.  

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