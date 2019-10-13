Örgütten beklenen adım geldi... YPG DEAŞ'lıları 'gizlice' bırakıyor!

İngiliz Times gazetesi, başını terör örgütü YPG’nin çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarına dayanarak DEAŞ’lıların tutulduğu cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığını duyurdu. Güvenliğini YPG’nin sağladığı Kamışlı’daki Navkur cezaevinden dün 5 DEAŞ’lının kaçtığını yazan gazete ancak bu bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığını belirtti. PYD/YPG, Türkiye’nin operasyon başlatması halinde DEAŞ’lıları güvende tutmanın zor olacağını belirterek hem ABD, hem Türkiye hem de Batı’yı defalarca tehdit etmişti.