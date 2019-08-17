Örgütten ayrılmak isteyene 'şok mangası' 

Adana’da FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede itiraflarına yer verilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi tanık, örgütten ayrılmak isteyince maruz kaldığı “şok mangası” uygulamasında yaşadıklarını anlattı. Örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini TSK bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edilen eski binbaşı Adnan H. hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadede şunlar yer aldı:

BÖLÜKTEN AYRI EĞİTİM

‘’Birinci sınıf kampı için 2013 yılında İzmir’deki Menteş kampına gittik. Burada bize bağlı bulunduğumuz bölükten ayrı eğitim yaptırıyorlardı. Artık örgütten ayrılmak istediğimde yoğun şekilde psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kaldım. FETÖ’yle aramıza mesafe koyduğumuz için bize bayılana kadar eğitim yaptırıyorlardı. Artık ben de üst devrelerimizden duyduğumuz ‘şok mangası’ denilen gruba girdiğimi anlamıştım.”

NOTLARIMI İNDİRDİLER

“FETÖ üyesi komutanlar bana sürekli ‘Senden adam olmaz, sen bu okulu bitiremezsin’ diyerek psikolojik taciz uyguluyorlardı. Sınavlarımın çok iyi geçmesine rağmen notlarım aşağı çekildi."

Psikoloji testi yaptılar

Tanık B.A. psikolojik sorunu bulunmamasına rağmen örgüt üyesi komutanlar tarafından psikiyatri bölümüne sevk edildiğini ‘askeri öğrenci olamaz’ raporu verilerek ilişiğinin kesildiğini söyledi.

Firari FETÖ’cü yakalandı

Eskişehir’de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B.’nin Eskişehir’de olduğunu belirledi. Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.