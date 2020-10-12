12 Ekim 2020 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:
Örgütte çözülme devam ediyor... Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Açıklama şu şekilde:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer alıyor.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi."