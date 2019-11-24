Organize evlilikle bilezik vurgunu 

SONER KAN

Adana Çukurova’da önceki gün kuyumcuya giden Kemal A. (30), 65 bin liralık 7 tane ‘Adana burması’ siparişi verdi. Akşam eşi Hale Nur A. (21) ile kuyumcuya gelen zanlı, bilezikleri genç kadına verdi. Eşini gönderdikten sonra alışverişi sürdüren Kemal A., beğendiği birkaç ürünü almak isterken kendisinden bileziklerin parasını isteyen kuyumcuyla tartıştı.

3 GÜNLÜK EŞİNİ TANIMADI

Kemal A., bilezikleri verdiği kişiyi tanımadığını, kendilerinin isteği üzerine ürünleri kadına verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Kemal A.’yı yakalayıp polis merkezine götüren kuyumcu, şikayetçi oldu. Hale Nur A.’yı ısrarla tanımadığını iddia eden Kemal A., çapraz sorguda genç kadının eşi olduğunu ve 3 gün önce evlendiklerini söyledi.

‘MEHİR OLDUĞUNU SANDIM’

Evinde yakalanan Hale Nur A. ifadesinde, olay günü imam nikahı kıyılacağını, kocasının ‘mehir’ olarak kendisine altın aldığını, ürünlerin parasını ödemediğinden haberi olmadığını söyledi. Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına söz verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği hediyedir.

ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

Yeni evli çift, dolandırıcılık iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Altınlar da kuyumcuya teslim edildi.