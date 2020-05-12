'Organize' değil, gerçek kalabalık!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgında otobüslerin yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Mehmet Önder Duman ve Mücahit Birinci hakkında “iftira”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”den suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi, 90 yolcunun ifadesini aldı. Söz konusu şikayeti ‘demokratik hak’ olarak tanımlayan savcılık, İmamoğlu, İBB sözcüsü Murat Ongun ve İBB’nin 5 iddiasının da yalan olduğunu tespit etti.

İŞTE YALANLAR VE GERÇEKLER



YALAN: İBB ve Murat Ongun, “Fazilet Durağı’ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi”, Ekrem İmamoğlu, “Görüntüleri izlerken kanım dondu” dedi.

GERÇEK: Başsavcılık: Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İBB’yi yalanladı ve “Fazilet Durağı’ndan hiç yolcu almadım” dedi.

YALAN: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: “22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir.”

GERÇEK: Başsavcılık: “1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi.”

YALAN: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: “Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi.”

GERÇEK: Başsavcılık: “Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler. Hepsi mesaiye gidiyor.”

YALAN: İBB ve Murat Ongun: “Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi.”

GERÇEK: Başsavcılık: “22 Mart Pazar günü aynı saatte 31 değil, 134 yolcu bindi.”

YALAN: İBB ve Murat Ongun: “Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar sabahı 06:15’te sadece 2 duraktan 41 kişi otobüse bindi.”

GERÇEK: Başsavcılık: “Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok.”

İBB’NİN EVRAKLARI SAHTE



İBB Başkanı İmamoğlu’nun otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlayan soruşturmaya gönderilen evrakların sahte olduğu tespit edildi. Otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği’nin savcılığa gönderdiği evrakta, otobüsün 06:13’teki ilk hareketinden sonraki ilk 3 durak olan Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Parkı’ndan sonraki tüm yolcu bilgilerinin Fazilet Durağı olarak kaydedildiği ve bu yönde sahte evrak düzenlediği anlaşıldı. Evrakta BELBİM A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak’ın imzası bulunuyor.

İMAMOĞLU 4.5 MİLYAR LİRA İSTEDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İBB’nin borçlanma talepleri görüşüldü. 4.5 milyara yakın iç borçlanma talebi, AK Parti’nin değişiklik önerisiyle 648 milyon TL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede görüldü. Meclise getirilen bu maddeler pandemiyi fırsata çevirme maddeleridir” açıklamasını yaptı.

İSKİ FATURALARI 3 AY ERTELENDİ



İSKİ’nin konutlarda ve faaliyette bulunmayan iş yerlerinde 17 Nisan-16 Temmuz arasında su faturalarının ertelenmesi, sonrasında 3 eşit taksitle ödenmesini içeren raporu da oy birliğiyle kabul edildi.