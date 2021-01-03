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03 Ocak 2021 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

‘Ören Bayan' cinayetinde cezalar onandı

‘Ören Bayan' cinayetinde cezalar onandı
- NESLİHAN KESKİN

Ortaköy'deki villada 6 yıl önce Ören Bayan İplikleri'nin eski sahibi Jak Karako ile eşi Geogia Karako'yu bıçaklayarak öldürüp hırsızlık yapan Özbekistan uyruklu katil zanlı çiftin cezası kesinleşti.

Sanıkların itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, ailenin eski hizmetçisi olan Farkhodjon Yusupov (28) ile eşi Gulbakar Yusupov’a (27) verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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