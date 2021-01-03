‘Ören Bayan' cinayetinde cezalar onandı

Sanıkların itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, ailenin eski hizmetçisi olan Farkhodjon Yusupov (28) ile eşi Gulbakar Yusupov’a (27) verilen 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

