Ordu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

AA'da yer alan habere göre, yangın akşam saatlerinde Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale etti.