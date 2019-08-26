Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8198
  • 6,4736
  • 285.641
  • 96368
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fındık topladığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti

Fındık topladığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti

Fındık topladığı sırada göğsüne yorgun mermi isabet etti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde göğsüne yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde fındık hasadı yapan Yusuf Coşkun, bir anda yere düştü.

Durumu fark eden yakınları Coşkun'un göğsünden yaralandığını fark etti.

112 Acil Servis ekibince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun'a yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen Coşkun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor?
Çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücretiyle şaşırttı
Tuba Büyüküstün Paris'te 'ev'lendi
Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti ayrıldı
Eleştirilere öpücüklü yanıt
<p>Malazgirt Zaferi´ni Bitlis Ahlat´ta Selçuklu mezarlığında Doç. Dr. Mustafa Alican ile konuştuk.</

Malazgirt Zaferi 26 Ağustos 1071 - Konuk: Doç. Dr. Mustafa Alican #TarihiGün

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Ünlü oyuncu Seren Şirince evlendi!