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  3. Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi
14 Haziran 2020 Pazar 20:42 | Son Güncelleme:

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi

Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken 8 işçi de yaralandı.

Ordu'da bir otel inşaatında meydana gelen çökmede 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.00 sularında, Altınordu ilçesi Yenimahalle Zübeyde Hanım Caddesi'nde yapımı devam eden bir otel inşaatında, tabliye betonu dökümü esnasında iskele çökmesi meydana geldiği belirtildi.

Olayın haber alınmasıyla AFAD, itfaiye, UMKE ve polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, hızlıca arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 8 işçinin yaralı halde kurtarıldığı, 1 işçinin ise cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilerek, yaralanan işçilerin Altınordu ilçesindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın adli ve idari makamlarca sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, Vali Seddar Yavuz ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, olay yerine gidip çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Arama kurtarma ekipleri de göçük altında başka işçi olup olmadığının tespiti amacıyla son kontrollerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

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