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  3. Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu ölmeden 1 hafta önce gönüllü görev istemiş

Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu ölmeden 1 hafta önce gönüllü görev istemiş

Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu ölmeden 1 hafta önce gönüllü görev istemiş

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Ankara'da toprağa verilen Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun (67), hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce salgında gönüllü görev almak için CİMER'e başvurduğu ortaya çıktı.

Çitoğlu başvurusunda, “Pandemi nedeniyle ihtiyaç halinde, bir hekim ve gönüllü olarak verilecek göreve gitmek istiyorum. Böyle bir görevlendirme olduğunda 7/24 hizmette bulunmayı gönüllü olarak istiyorum” ifadelerini kullandı.

YARDIMSEVER BİR İNSANDI

Çitoğlu’nun kardeşi Mustafa Çitoğlu, yardımseverliğiyle tanınan ağabeyinin 6 yıl önce Bodrum’a yerleştiğini ve orada Suriyeli göçmenlere yardım etmek amacıyla Denizlerde Arama Kurtarma Derneği’ni kurduğunu belirtti.


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