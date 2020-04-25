Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu ölmeden 1 hafta önce gönüllü görev istemiş
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Ankara'da toprağa verilen Opr. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun (67), hastalığa yakalanmadan 1 hafta önce salgında gönüllü görev almak için CİMER'e başvurduğu ortaya çıktı.
Çitoğlu başvurusunda, “Pandemi nedeniyle ihtiyaç halinde, bir hekim ve gönüllü olarak verilecek göreve gitmek istiyorum. Böyle bir görevlendirme olduğunda 7/24 hizmette bulunmayı gönüllü olarak istiyorum” ifadelerini kullandı.
YARDIMSEVER BİR İNSANDI
Çitoğlu’nun kardeşi Mustafa Çitoğlu, yardımseverliğiyle tanınan ağabeyinin 6 yıl önce Bodrum’a yerleştiğini ve orada Suriyeli göçmenlere yardım etmek amacıyla Denizlerde Arama Kurtarma Derneği’ni kurduğunu belirtti.