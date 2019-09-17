Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, emniyet birimlerinde daha önce görev yapan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen, 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur olmak üzere 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerden 9'unu yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.

35 ŞÜPHELİDEN 14'Ü YAKALANDI

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 14'ü yakalandı.

KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 29 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Eskişehir, Kahramanmaraş, İstanbul, Erzurum ve İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İZMİR MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen, 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimleri geçtiği ve ankesörden arandıkları tespit edildikleri ileri sürüldü.

ADANA MERKEZLİ 13 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Adana merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce Adana, Ankara, Kırklareli, Kocaeli, Kars, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Samsun, Iğdır, Kırıkkale, Hatay ve Erzurum'da düzenlediği operasyon kapsamında, aranan 9 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16'sı aktif görevde, 7'si emekli ve ihraç edilmiş subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Adana merkezli 13 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 14'ünü yakalamıştı.

Zanlıların, kendilerinden sorumlu mahrem imamlar tarafından sabit hatlardan ardışık olarak arandığı ve bu şekilde irtibat sağladığı iddia edilmişti.