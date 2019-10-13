Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Operasyon öncesi ayrılmışlardı... ABD hem Kamışlı hem Ayn el Arab'a döndü 

Operasyon öncesi ayrılmışlardı... ABD hem Kamışlı hem Ayn el Arab'a döndü 

Operasyon öncesi ayrılmışlardı... ABD hem Kamışlı hem Ayn el Arab'a döndü 

Suriye’de YPG/PKK’nın işgal ettiği Fırat Nehri’nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.

Ancak önceki  gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Öte yandan Ayn el Arab (Kobani) kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG’nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye’nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, dün üsse geri döndü. Zırhlı araçlarla bölgeye dönen ABD askerleri havadan da ABD Savaş Uçakları tarafından korundular. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Sinemanın yeni Kilit ismi
1,5 milyon liraya yürüyecek
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
<p>Yumurta ile ilgili pratik bilgilerle karşınızdayız! Yumurtalarınızın bayatlayıp bayatlamadığını n

Hayatınızı Kolaylaştıracak Pratik Bilgiler | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

MSB'den son dakika açıklaması! Rasulayn kontrol altında

Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar