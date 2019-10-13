Operasyon öncesi ayrılmışlardı... ABD hem Kamışlı hem Ayn el Arab'a döndü 

Ancak önceki gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Öte yandan Ayn el Arab (Kobani) kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG’nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye’nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, dün üsse geri döndü. Zırhlı araçlarla bölgeye dönen ABD askerleri havadan da ABD Savaş Uçakları tarafından korundular.